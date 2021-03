St. Ingbert : Bauauschuss kommt am Donnerstag zusammen

Der Bau- und Werksausschuss der Stadt St. Ingbert kommt am Donnerstag, 25. März, um 18 Uhr im Großen Saal der Stadthalle zusammen. Einziger Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil der Sitzung sind die Neubaumaßnahmen des Saarpfalz-Kreises an der Gemeinschaftsschule in Rohrbach.