später lesen Merzig Neuer Dienstwagen fürs Kinderdorf FOTO: Werner Krewer FOTO: Werner Krewer Teilen

Twittern







Eine vorgezogene Bescherung gab es bei der Bank 1 Saar in Merzig. Die Vertreter der Bank überreichten am Mittwoch einen Peugeot Partner an den Fuhrpark des SOS Kinderdorfes Saar für das Mehrgenerationenhaus.