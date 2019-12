Benefizkonzert : Bands spielen für die Aktion Wunschbaum

Zora sind (von links) Max Brausch, Nina Behr, Timo Bone, Anna Heinz und Tom Bodewes. Foto: : Jana Wagner/jannasfotografie

Dillingen Bei dem Benefizkonzert „X-Mas Bash 2019“ am Sonntag im Studio 30 in Saarbrücken ist auch die Merziger Band Zora dabei.

Ein Benefizkonzert für die „Aktion Wunschbaum“ in Dillingen, die Kindern aus sozial schwachen Familien einen Weihnachtswunsch erfüllt, spielen vier Bands aus dem ganzen Saarland am Sonntag, 22. Dezember, ab 19 Uhr, im Studio 30 in Saarbrücken.

Die Idee zu dem Konzertabend „X-Mas Bash 2019“ hatte die Band Sins’n’Rise aus Saarbrücken und Saarlouis um den Musiker Sascha Weber aus Pachten. „Wir möchten die Aktion mit einem etwas anderem Weihnachtskonzert unterstützen“, erklärt Weber.

Drei weitere Bands fanden sich, die ebenfalls bereit sind, ihre Gage des Abends für die Aktion Wunschbaum zu spenden. Neben Sins’n’Rise, die zu fünft Alternative und Crossover auf die Bühne bringen, treten auch die Bands Shyle, eine dreiköpfige Akustik-Rock-Cover-Gruppe aus Saarwellingen, A New Season, mit Skatepunk von vier Jungs aus Saarbrücken sowie Zora, eine fünfköpfige Truppe aus Merzig, auf.

Die „Aktion Wunschbaum“ der Pfarrgemeinde Heilig Sakrament in Dillingen ermöglicht seit 14 Jahren Kindern aus der Umgebung ein Weihnachtsgeschenk und unterstützt durch die Spenden inzwischen ganzjährig Kinder aus sozial schwachen Familien mit Musikunterricht, Nachhilfe, Mitgliedschaft im Sportverein und mehr. In diesem Jahr wurden 380 Wunsch-Sterne am Wunschbaum im Saardom aufgehängt.