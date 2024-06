Köstliches in der Fußgängerzone Der richtige Tropfen und ein gutes Brot

Merzig · Um Brot und Wein drehte sich eine Aktion der Bäckerinnung des Saarlandes am Mittwoch in der Merziger Fußgängerzone. Nicht nur zu verköstigen gab es für die Besucherinnen und Besucher so manches, sondern auch etwas zu gewinnen.

05.06.2024 , 18:15 Uhr

Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich zog die Gewinner. Foto: Michael Rauch

Von Michael Rauch