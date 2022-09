Neue Maßnahme angekündigt : Um Energie zu sparen, schließt das Bad in Merzig mehrere Becken

Um Energie zu sparen, schließt das Bad in Merzig mehrere Becken

Merzig Das Merziger Bad bleibt vorerst geöffnet, und auch die Eintrittspreise werden nicht erhöht. Doch eine Einschränkung kommt nun auf die Badegäste zu.

Trotz der gestiegenen Energiekosten werden die Eintrittspreise ins Merziger Bad nicht erhöht – doch eine Änderung steht dennoch an. Wie die Merziger Bäder GmbH mitteilt, werden die beiden Außenbecken geschlossen. Die Becken in der Wasserwelt, dem Sport- und Freizeitbereich, sowie der Thermalwelt, dem Gesundheitsbereich, verzeichnen einen hohen Energieverbrauch, da sie auch in den Herbst- und Wintermonaten beheizt werden. Mit dieser Maßnahme könne nach Worten der Bäder GmbH ein großer Anteil des Energieverbrauchs eingespart werden.