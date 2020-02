Servicestelle am Klinikum Merzig : Damit die Familie nicht zu kurz kommt

Servicestelle am Klinikum Merzig

Beim Abschlussgespräch in der Cafeteria des Fellenberg-Stifts (von links): Herbert Heyd (Ministerium), Michael Zimmer (Verwaltungsdirektor Klinikum), So­zialministerin Monika Bachmann, Therese Schmitt (Leiterin Servicestelle), SHG-Geschäftsführer Bernd Mege und Christian Finkler (stellvertretender Verwaltungsdirektor Klinikum). Foto: SHG/Harald Kiefer

Merzig Die saarländische Sozialministerin Monika Bachmann war zu Besuch bei der Servicestelle „Familie und Beruf“ des Merziger Klinikums.

Sozialministerin Monika Bachmann hat kürzlich die Servicestelle „Familie und Beruf“ des Klinikums Merzig im Fellenberg-Zentrum besucht und sich über den aktuellen Stand des 2017 in die Wege geleiteten Projekts informiert. Das Angebot umfasst die konkrete Unterstützung der Beschäftigten sowohl bei der Kinderbetreuung als auch bei der Pflege Angehöriger.

Die Ministerin zeigte sich bei ihrem Besuch erfreut über den eingeschlagenen Weg und machte den Beteiligten Mut, neue Ideen weiter zu verfolgen und in konkrete Projekte zu gießen. So eröffne die unmittelbare Nachbarschaft von Fellenberg-Stift und Kindergarten St. Peter, die bereits zu einigen gemeinschaftlichen Aktionen und Begegnungen führte, besondere Möglichkeiten. „Ich kenne keine Einrichtung, wo der Ansatz ‚Jung und Alt’ so gut verwirklicht werden könnte wie hier“, sagte Bachmann.