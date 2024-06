Awo Merzig spendet an Helfer von Pfingsthochwasser Awo Merzig spendet an Fluthelfer

„Solidarität ist einer unserer zentralen Werte als Arbeiterwohlfahrt. Unsere Solidarität gehört Hilfskräften für ihr beständiges und anhaltendes Engagement. Sie schützen unsere Gemeinschaft und dafür sind wir sehr dankbar“, so Müller weiter. Im Namen des Ortsvereins überreichte er jeder Helferorganisation eine Spende in Höhe von 300 Euro. Die Feuerwehr Merzig war kurzfristig verhindert. Mit ihnen wird ein Folgetermin zur Spendenübergabe in gleicher Höhe vereinbart.