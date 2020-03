Merzig : Ausstellung zu „Saarhundert“ startet in Merzig

Merzig Im Rathaus sind zeitgeschichtliche Fundstücke aus 100 Jahren saarländischer Geschichte zu sehen.

„Die Geschichte unseres Landes mit all ihren positiven und negativen Ereignissen darf nicht in Vergessenheit geraten“, betonte Bürgermeister Marcus Hoffeld und freute sich am Mittwoch besonders, viele Schüler der weiterführenden Schulen zur Eröffnung der Ausstellung „Saarhundert“ im Foyer des Neuen Rathauses begrüßen zu dürfen. Die Kreisstadt Merzig, so Hoffeld weiter, sei sehr stolz, dass sie – als erste Kommune – die Ausstellung über die 100-jährige Geschichte des kleinsten Bundeslandes der Bundesrepublik Deutschland interessierten Bürgern präsentieren darf. Unter den zahlreichen Gästen befanden sich unter anderem der Erste Beigeordnete Dieter Ernst, der Ehrenamtliche Beigeordnete Giuseppe D’Auria, die Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich, Viezkönigin Laura II., der Merziger Ortsvorsteher Alexander Boos sowie Vertreter des Stadtrates und der Beiräte.