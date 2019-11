Vernissage in Hilbringen : Bilder einer Spurensucherin im Bleidruck

Hilbringen Die Ausstellung „innere Spuren – äußere Spuren“ von Magdalena Grandmontagne ist noch bis Freitag, 20. Dezember, in der CEB-Akademie zu sehen.

Mit „innere Spuren – äußere Spuren“ ist eine Ausstellung der freischaffenden Künstlerin Magdalena Grandmontagne in der CEB-Akademie in Hilbringen zu sehen. Sie bildet den künstlerischen Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der Christlichen Erwachsenenbildung. „Wir fühlen uns geehrt, dass die Saarlandbotschafterin Magdalena Grandmontagne unser Haus mit ihrer Ausstellung bereichert und danken ihr für dieses besondere Geschenk zum 60. Geburtstag der CEB“, sagte der CEB-Vorsitzende Gisbert Eisenbarth, der die etwa 80 Anwesenden begrüßte.

Magdalena Grandmontagne ist im Saarland aufgewachsen, studierte Kunst in Nizza, lebte und arbeitete einige Zeit in Südfrankreich und bezog vor knapp 25 Jahren ihr Atelier im lothringischen Beckerholz. In ihrer Ausstellung „innere Spuren – äußere Spuren“ zeigt sie Arbeiten aus ihrem Bleizyklus, an dem sie seit 1997 wirkt. In einem Künstlergespräch mit ihrem langjährigen Freund Gerhard Wernet hat Grandmontagne den Besuchern der Vernissage ihre Kunst, ihre Motivation und ihre Arbeitsweise näher gebracht.