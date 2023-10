Ausstellung in der Stadthalle Künstler der Region zeigen Licht und Schatten

Die Merziger Stadthalle hatte am vergangenen Donnerstagabend eine ganz besondere Atmosphäre: Schon der Eingangsbereich wird mit wohligen Jazzklängen durchflutet, und großflächige Kunstwerke an den Wänden deuten auf eine interessante Kunstausstellung hin. Eine Etage höher, im Foyer, ist es dann klar. Hier findet eine außergewöhnliche Veranstaltung statt. Unmittelbar hinter dem Treppenaufgang spielt das Kevin Naßhan Trio einen angenehm klingenden Jazzsound. Soweit so gut. Das Besondere jedoch: Im Foyer ist kaum noch ein Stehplatz zu bekommen. Sehr viele Kunstinteressierte – für eine Vernissage eine außergewöhnlich hohe Zahl – erfreuen sich an den Werken der 36 Künstlerinnen und Künstler, die an diesem Abend hier ihre Werke präsentieren.