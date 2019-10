Merzig : Tiere, Faltfiguren und Oskar Matzerath

Eines der von Alexander Pitzius geschaffenenTierporträts, die in der Ausstellung in Merzig im Bistro der Villa Fuchs zu sehen sind. Foto: Alexander Pitzius

Merzig Ausstellung im Bitsro Villa Fuchs zeigt Radierungen des Losheimer Illustrators Alexander Pitzius.

(red) Seit jeher erfreuen sich die filigranen Faltfiguren der japanischen Origami-Kunst auch im europäischen Raum an Beliebtheit. Diese Papierfiguren nun wiederum auf Papier zu bringen, versucht Alexander Pitzius, ein junger Illustrator aus Losheim. Dazu nutzt er die klassische Technik der Kaltnadelradierung, allerdings in einer sehr modernen Form der Umsetzung. Am Wochenende startete eine Ausstellung seiner Druckwerke im Bistro der Villa Fuchs in Merzig, Bis zum Frühjahr werden die groß eingerahmten Radierungen die Räumlichkeiten des Bistros zieren.