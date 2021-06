Autofahrer aufgepasst : Ausfahrt Merzig an A 8 am Freitag zeitweise gesperrt

Foto: dpa/Jan Woitas

Merzig Auf vorübergehende Verkehrseinschränkungen in der Anschluss-Stelle Merzig der A8 macht die Bundes-Autobahn GmbH aufmerksam. Demnach ist die Ausfahrt der Anschluss-Stelle Merzig in Fahrtrichtung Saarlouis am Freitag, 4. Juni, im Zeitraum von 9 Uhr bis zirka 16 Uhr gesperrt.