Über 60 Aussteller gaben Auskunft : Ausbildungsmesse lockte 1600 Schüler nach Losheim

Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich hat mit einem sauberen Schnitt die Ausbildungsmesse eröffnet. Foto: Joshua Schwinn

Merzig Die Ausbildungsmesse „Deine Zukunft jetzt!“ ist mit großem Zuspruch in die Eisenbahnhalle in Losheim zurückgekehrt.

Die Ausbildungsmesse „Deine Zukunft jetzt!“ des Landkreises Merzig-Wadern konnte im September wieder als Präsenzmesse in der Eisenbahnhalle in Losheim stattfinden. Über 60 Aussteller, Unternehmen und Institutionen haben sich an der zweitägigen Berufsinformationsmesse beteiligt. Sie präsentierten den 1600 Schülerinnen und Schülern der weiterführenden Schulen des Landkreises die verschiedensten Ausbildungs- und Praktikumsmöglichkeiten sowie potenzielle Studiengänge. Insgesamt haben 14 Schulen des Landkreises an der Ausbildungsmesse teilgenommen.

„Bereits zum 13. Mal haben wir den Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf der Ausbildungsmesse die Chance geboten, mit Unternehmen in Kontakt zu kommen und Einblicke in ihre berufliche Zukunft zu gewinnen“, sagt Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich.

„Nach zwei virtuellen Auflagen waren die beiden Veranstaltungstage in diesem Jahr ein voller Erfolg. Noch nie haben so viele Schülerinnen und Schüler den Weg zu uns gefunden. Ich freue mich sehr, dass die Jugendlichen mit unserem Ausbildungsportal zusätzlich zur zweitägigen Messe die Möglichkeit haben, online im ganzen Jahr die vielen Möglichkeiten nach der Schulzeit zu durchforsten.“

Auf der Homepage der Ausbildungsmesse unter www.ausbildungsmesse-merzig-wadern.de präsentieren sich inzwischen über 120 Unternehmen und Institutionen. Sie alle waren in den vergangenen Jahren Aussteller der Messe. Deren Angebot zu Ausbildung, Studium oder einem Freiwilligen Sozialen Jahr umfasst rund 170 Möglichkeiten, um nach der Schule durchzustarten.

Während der Messe haben Polizei und Bundeswehr in Vorträgen einen Einblick in ihre Welten geboten. „Außerdem konnten wir Stefan Blaß vom SRS-Pflegezentrum für einen Vortrag gewinnen. Darüber bin ich besonders froh. Die vergangenen Jahre und der Blick in die Zukunft zeigen, wie wichtig die Pflegeausbildung ist.“