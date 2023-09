Gesamtinvestition: 4,2 Millionen Euro Sport- und Freizeitpark Merzig bekommt neue Wege und mehr Parkplätze

Yachthafen, Kletterpark, Zeltpalast, Schwimmbad und diverse Sportangebote: Der Sport- und Freizeitpark am Hafen in Merzig ist ein beliebtes Ziel – das allerdings derzeit nur eingeschränkt zu erreichen ist. So ist zum Beispiel der Saarwiesenring zwischen dem Mc Donald’s und Diskothek komplett aufgerissen und für den Verkehr gesperrt. Das Areal soll umgestaltet werden, die Arbeiten laufen seit einigen Wochen. Nun haben sich Vertreter von Landes- und Kommunalpolitik im Rahmen einer Baustellenbegehung über den Fortgang der Neugestaltung informiert.