Hebammen suchen nach Lösungen Früheres Aus der Geburtshilfe in Merzig: „Viele unserer Frauen sind in Tränen ausgebrochen“

Der Rauswurf der Hebammen zum 30. November hat die 18 freiberuflichen Frauen kalt erwischt und viele werdende Mamas geschockt. „Nach der Ankündigung, dass im SHG-Klinikum in Merzig ab 1. Dezember keine Geburten mehr angenommen werden, sind viele unserer Frauen in Tränen ausgebrochen“, berichten die beiden Beleghebammen Yasmin Chirinpour und Daniela Schühler-Hilgert am Freitagnachmittag unserer Zeitung.