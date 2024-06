Fußball Am Grünen Tisch: Mettlach-Merzig II steigt nun doch auf

Grund für den Antrag des Vizemeisters der Kreisliga A Untere Saar war, dass in der Bezirksliga Saarlouis Mannschaften gefehlt haben. Das hatte zu einem Kuriosum geführt: Der FC Noswendel Wadern II, der sich in der Dreier-Runde der Kreisliga-Vizemeister gegen den SV Friedrichweiler II und die SG Mettlach-Merzig II durchgesetzt hatte, steigt in die Bezirksliga Merzig-Wadern auf. Der SV Friedrichweiler II als Letzter der Dreier-Runde steigt in die Bezirksliga Saarlouis auf. Dort fehlen dann eigentlich noch zwei weitere Mannschaften. Daher hatte der Verband auch dem Tabellendritten der Kreisliga A Saar, dem SV Fraulautern II, den Aufstieg angeboten – und wollte die kommende Saison nur mit 15 statt 16 Mannschaften spielen.