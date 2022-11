Telefonzellen adé : Wir sagen Adieu zu den öffentlichen Telefonsäulen im Kreis Neunkirchen

Kreis Neunkirchen Dieser Tage hat er begonnen, der endgültige Abschied von den öffentlichen Telefonen: Die Deutsche Telekom hat an den rund 12 000 noch verbliebenen Fernsprechern in Deutschland die Münzzahlfunktion deaktiviert.

Nur noch mit Guthabenkarte kann dort telefoniert werden – und auch das nur bis Ende Januar 2023. Dann werden die Telefonsäulen (Telefonzellen im klassischen Sinne gibt es fast keine mehr) komplett stillgelegt – das Ende einer langen Ära: Immerhin 142 Jahre lang gab es in unserem Land öffentlich zugängliche Telefone. Den Anfang machten 1881 in Berlin so genannte Telefon-Kioske. Nach dem Zweiten Weltkrieg stachen die gelben Telefonzellen von der Bundespost (die es von 1947 bis 1994 gab) aus dem bundesdeutschen Stadt- oder Landschaftsbild heraus. Mitte der 1990er Jahre betrieb die Telekom mehr als 160 000 öffentliche Telefone – in Einkaufsstraßen, an Bahnhöfen, aber auch in reinen Wohngebieten oder am Waldrand.