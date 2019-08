Merzig : Auf ihrer Tour wollen sie Mut machen

Merzig Um Aufmerksamkeit für Depressionen zu schaffen, sind derzeit Tandem-Fahrer in Deutschland unterwegs. Am Samstag waren sie in Merzig.

Vom 15. Juni bis 1. September seien die Sechser-Teams jetzt wieder in insgesamt elf Etappen durch ganz Deutschland unterwegs. Seit dem Start in Fulda seien sie über Regensburg und Heidelberg am Samstag in Merzig eingetroffen, von wo aus die Tour am Sonntag das Ziel in Trier ansteuerte. Konrad erzählte am Samstag: „Meistens schlafen wir in den mitgebrachten Zelten, aber gestern waren wir zum Beispiel in einer Pfarrei in Wadgassen zu Gast.“