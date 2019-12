Gute Nachricht nach Schreckmoment : Aufmerksame Autofahrerin findet ausgebüxte Sechsjährige in Hilbringen

Hilbringen Nur einen kurzen Moment war die Mutter abgelenkt, schon war ihre kleine Tochter weg – und allein in Hilbringen unterwegs.

Das war gewiss ein Schreck für die Mutter: Als ihr Auto am Montagabend in der Nähe der „Steine an der Grenze“ wegen eines Defekts kurz stehenblieb, stieg ihre Tochter aus dem Wagen aus und machte sich kurzerhand allein auf den Weg nach Hause. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, griff eine aufmerksame Autofahrerin die Sechsjährige in der Waldwieser Straße in Hilbringen auf und informierte die Polizei.