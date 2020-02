Merzig Auf dem früheren Gelände der Saarfürst-Brauerei ist ein großes Büro- und Wohngebäude geplant. Heute spricht der Ortsrat über das Projekt.

„Das ist ein echter Quantensprung für die Stadt“, freute sich am Dienstagmittag der Merziger Bürgermeister Marcus Hoffeld. Was den Rathauschef der Kreisstadt so in Verzückung versetzte, firmiert unter dem Namen „Merziger Mitte“ und könnte in der Tat ein Meilenstein in der städtebaulichen Entwicklung der Stadt werden: Es gibt konkrete Pläne zur Erschließung des ehemaligen Betriebsgeländes der Saarfürst-Brauerei im Herzen der Stadt.

Die Abrissarbeiten betreffen nach den Ausführungen von AFP-Geschäftsführer Michael Schamper auch einige der Häuser in der Schankstraße, die ebenfalls zum Markthallen-Areal gehören. Sie werden, so sehen es die Planungen der Projektentwickler vor, als erstes entfernt, um so den beauftragten Firmen die Zufahrt zum weiteren Gelände zu ermöglichen. Der Neubau, der auf dem freigelegten früheren Betriebsgelände der Saarfürst-Brauerei entsteht, wird eine Gesamtlänge von 70 Metern und eine Höhe von 19,50 Meter haben. Das Gebäude schließt sich unmittelbar an das Barmer-Gebäude an und verläuft dann mit einer leicht geschwungenen Fassade bis zur Brauerstraße. Im Untergeschoss werden nach den Ausführungen von Schamper mehr als 50 Parkplätze in einer Tiefgarage geschaffen. Im Erdgeschoss soll sich ein Wunsch erfüllen, der nach den Worten von Bürgermeister Hoffeld oft aus der Bevölkerung an die Stadt herangetragen worden sei: Dort soll sich wieder ein dm-Drogeriemarkt ansiedeln, der nach Hoffelds Darstellung seit der Verlagerung des früheren Marktes aus der Fußgängerzone in die Rieffstraße in der Innenstadt schmerzlich vermisst werde. Weiterhin soll sich im Erdgeschoss ein Gastronomiebetrieb ansiedeln. „Uns schwebt von der Idee etwas vor, was ein Ersatz für die Schließung des nahe gelegenen Traditionshauses Merll-Rieff sein könnte“, sagte Michael Schamper.