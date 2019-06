Merzig : Gut Wiesenhof soll zur Party-Stätte werden

Das denkmalgeschützte Gut Wiesenhof am Rande von Merzig soll zu einer Event-Location umgestaltet werden. Foto: Ruppenthal

Merzig Auf dem Gelände im Industriegebiet soll ein Ort für Veranstaltungen entstehen. Der Stadtrat Merzig hat dafür nun grünes Licht gegeben – mit einer Gegenstimme.

Auf dem Gut Wiesenhof, zwischen dem Globus-Baumarkt und der Firma Kohlpharma im Industriegebiet Nordwest gelegen und früher Firmensitz des Sportauto-Veredlers Carlsson, soll eine Veranstaltungshalle entstehen, in der Hochzeiten, Jubiläen, private und Firmenfeiern sowie Tanz-Veranstaltungen und Seminare stattfinden könnten. Der Stadtrat von Merzig hat der Einleitung des Verfahrens zur dafür notwendigen Teiländerung des Bebauungsplanes in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt.

Hinter dem Vorhaben steht der neue Eigentümer des Geländes, Armin Streit, Inhaber der insbesondere im Pflegebereich tätigen Streit-Gruppe. Er plant, die bestehende Halle, die bis vor kurzem noch als Kfz-Werkstatt von Carlsson genutzt worden war, als Event-Stätte umzugestalten. Hierbei würde eine Location mit einer Fläche von rund 345 Quadratmetern entstehen, die Platz für etwa 150 Personen mit Bankett-Tischen und Bestuhlung sowie für rund 200 Personen bei einfacherer Bestuhlung mit Bierzeltgarnituren oder allein mit Stehtischen bieten würde. Im Anschluss an die Halle ist ein Bereich für einen Catering-Service vorgesehen. Darüber hinaus sind gemäß den Planungsunterlagen, die dem Rat vorgelegt wurden, in den leer stehenden Räumlichkeiten des Gutes weitere ähnliche Nutzungen vorgesehen, zum Beispiel für eine Erlebnis-Gastronomie. Allerdings muss für diese vorgesehene Umnutzung des Geländes der Bebauungsplan geändert werden, er lässt eine Eventhalle in diesem Bereich bis dato nicht zu.