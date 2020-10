Merzig : Saisonabschluss im Dauerregen

Dreisbach/Merzig Königsfischen des Angelsportvereins Merzig litt unter schlechtem Wetter. Im kommenden Jahr feiert der Verein 100-jähriges Bestehen.

Mit seinem Königsfischen an der Saar bei Dreisbach hat der Angelsportverein (ASV) Merzig die Freiluftsaison beendet. Strömender Regen sorgte dabei für widrige Rahmenbedingungen. Und auch die Fische zeigten sich wenig beißfreudig. Lediglich einige wenige Weißfische und etliche gefräßige Schwarzmundgrundeln konnten gefangen werden. Diese ursprünglich aus dem Kaspischen Meer stammende Fischart hat inzwischen die meisten Gewässer in ganz Europa erobert und droht mit ihrer invasiven Fortpflanzung immer mehr einheimische Arten zu verdrängen.

Nachdem es den ganzen Vormittag geregnet hatte, schien dann wenigstens beim Abbau kurzzeitig die Sonne. Bei der Auszeichnung der erfolgreichsten Akteure bei diesem Königsfischen an der Fischerhütte in Besseringen zog ASV-Vorsitzender Detlev Birndt eine positive Bilanz für das zurückliegende Jahr. Trotz Corona sei es gelungen, das Vereinsleben aufrechtzuerhalten, was sich auch in zahlreichen Hege- und Freundschaftsfischen dokumentiert habe. Allerdings konnten aufgrund der Pandemie die ansonsten üblichen alljährlichen Fischbesatzaktionen nicht stattfinden. Dafür wurde nach längerer Vorbereitung endlich die lang angestrebte Sanierung des Blättelbornweihers in Angriff genomment, wofür der Stadt Merzig besonderer Dank gebühre.