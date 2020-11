Auszeichnung vom SFV : Mit viel Herzblut für seinen FC engagiert

Brotdorf Arno Heinz, Vorsitzender des FC Brotdorf, wird vom Fußballverband für sein ehrenamtliches Wirken ausgezeichnet.

Für eine Antwort ließ sich Biehl nicht lange bitten und erklärte den Fußball-Anhängern, dass sich der 65-jährige Arno Heinz für seinen Verein insbesondere in den vergangenen drei Jahren in besonderem Maße eingesetzt habe. „Heinz war federführend tätig bei der Sanierung des alten Kunstrasenplatzes und sich diese Auszeichnung verdient“, betonte Biehl. In Personalunion habe er viele Funktionen gleichzeitig übernommen, zumal der Vorstand ihn auch für den richtigen Mann in dieser Angelegenheit gehalten hatte. Termine, Verhandlungen und Entscheidungen lagen in seinen Händen. „Das war schon ein großer Vertrauensbeweis seiner Vorstandskollegen“, stellte Biehl fest, einige der anwesenden Vorstandskollegen nickten zustimmend.