Selbsthilfegruppe trifft sich in Merzig : Wo Amputierte sich austauschen können

Selbsthilfegruppe trifft sich in Merzig

Beim Informationsaustausch, hier ein Bild aus Zeiten vor der Verschärfung der Corona-Regeln, kommt bei der Selbsthilfegruppe für Menschen mit Arm- oder Beinamputation auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Dafür sorgt schon die Vorsitzende Ilona-Maria Kerber (vorne links), was nicht nur Dagmar Kappel (vorne rechts) bestätigt. Foto: a-n

Merzig In Merzig treffen sich regelmäßig Menschen, denen ein Körperteil amputiert wurde, zum Gespräch. Neue Mitglieder sind willkommen.

„Platz da am Tisch – da müssen noch vier Rollstuhlfahrer ran“, und die Mitglieder hören darauf, was ihre Vorsitzende ihnen da unmissverständlich vorgibt. Im nächsten Augenblick prostet sie den Neuankömmlingen zu, die praktisch aus dem ganzen Saarland angereist sind. Die Gruppe Merzig-Wadern wurde 2011 mit damals 21 Mitgliedern gegründet. „Heute sind’s leider nur noch drei Aktive“, und Kerber fügt gleich hinzu, „neue Mitglieder sind uns jederzeit herzlich willkommen.“ Anmeldungen können im Internet auf der Seite www.bewegen-­statt-behindern.saarland erfolgen.

Woher aber stammen dann die knapp 20 Männer und Frauen, die diesmal der Einladung nach Merzig gefolgt sind? Die Vorsitzende sagt: „Die meisten von ihnen kommen von unseren Gruppen Saarbrücken und Saarlouis, wobei insbesondere die Freunde aus Saarlouis so gerne ins Merziger Brauhaus kommen, weil sie in ihrer Heimatstadt trotz langer Suche noch kein geeignetes und vor allem barrierefreies Restaurant gefunden haben. Schon deshalb hoffen wir alle, trotz der strengen Corona-Bedingungen, im kommenden Jahr hier unser zehnjähriges Bestehen feiern zu können.“

Unter der Pandemie und den daraus resultierenden Hygieneregeln haben – so Kerber – auch die Arm- und Beinamputierten sehr zu leiden. „Wir mussten in diesem Jahr deshalb schon manche Veranstaltung absagen.“ Dabei versuche die Selbsthilfegruppe bei ihren Aktivitäten stets die Freundschaften zu pflegen, ohne dabei auf wichtige Informationen zu verzichten. Besonders gefragt seien aktuell spezielle Tabletkurse, mit denen die Mitglieder für die aktuell überall laufende Digitalisierung unseres Alltags fit gemacht werden sollen. Die Vorsitzende: „Aber auch unsere Fortbildungen für Fragestellungen ,wie fahre ich nach einer Beinamputation Auto‘ oder ,wie komme ich an einen Behindertenausweis‘ sind ebenso wichtig wie gefragt.“