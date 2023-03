Arbeitsmarkt im Grünen Kreis Arbeitslosenquote im Kreis Merzig-Wadern bleibt unverändert

Die Branchen, die im März die meisten offenen Kapazitäten gemeldet haben, waren das Gesundheits- und Sozialwesen, der technische Dienstleistungsbereich und der Handel. Aber auch in anderen Bereichen bot sich ein attraktives Angebot an offenen Stellen, insbesondere im Bereich Verkehr und Lagerei, in der Zeitarbeit, im Gastgewerbe, im Öffentlichen Dienst, im Baugewerbe und im Verarbeitenden Gewerbe. Seit Beginn des Beratungsjahres im Oktober vergangenen Jahres wurden im Landkreis Merzig-Wadern 613 Berufsausbildungsstellen gemeldet, das waren 9 mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum (plus 1,5 Prozent). Im gleichen Zeitraum meldeten sich 211 Jugendliche bei der Berufsberatung als Bewerber/innen um einen Ausbildungsplatz, 24 mehr als im Vorjahr (plus 12,8 Prozent). Derzeit kommen auf 430 unbesetzte Ausbildungsstellen 126 Bewerberinnen und Bewerber.