Innerstädtische Bebauung Viele neue Bauplätze für Brotdorf

In Brotdorf rückt das neue Wohngebiet „Gröbelknöpfchen“ näher. Noch in diesem Jahr sollen hier die ersten 30 Bauplätze entstehen, kündigte Oberbürgermeister Marcus Hoffeld (CDU) in der jüngsten Sitzung des Merziger Stadtrates an. Dieser beschloss mehrheitlich (bei einer Nein-Stimme und zwei Enthaltungen) den Bebauungsplan als Satzung. Mit der Veröffentlichung wurde der Entwurf, den das Büro Argus Concept im Auftrag der Stadt Merzig erstellt hatte, Ende Dezember rechtskräftig. Auf dem 3,3 Hektar großen Freibereich zwischen Friedhof und Seffersbachhalle sowie dem angrenzenden Baugebiet „Auf der Wild“ sind langfristig knapp 50 Baugrundstücke vorgesehen (die SZ berichtete). Der erste von drei Bauabschnitten, der nun umgesetzt werden soll, befindet sich laut Bebauungsplan im östlichen Teil des Areals. Hier sollen unter anderem die Falkenstraße und die Straße „Auf der Ritsch“ verlängert werden.