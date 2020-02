Merzig Werden künftig Tonbandmitschnitte von öffentlichen Sitzungen des Merziger Stadtrates zumindest für eine bestimmte Zeit zum Mithören auf der Internetseite der Stadt bereitgestellt?

Zumindest wenn es nach der Grünen-Fraktion im Stadtrat geht, soll dies zukünftig möglich sein. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion noch zur Aufnahme in die Tagesordnung der Ratssitzung am Montag, 10. Februar, nachgereicht – als Reaktion auf einen Antrag der CDU-Ratsfraktion zum gleichen Thema. Der Antrag der CDU bezog sich dabei auf den Tonbandmitschnitt der Sitzung vom 14. November 2019, in der unter anderem über den neuen Standort für den Baubetriebshof und andere Themen kontrovers diskutiert worden war. CDU-Fraktionschef Jürgen Auweiler hatte wegen der öffentlichen Debatten im Nachgang zur Sitzung den Antrag gestellt, dass der Tonbandmitschnitt der Debatte im Rat zum Thema Baubetriebshof auf der Internetseite der Stadt öffentlich zugänglich gemacht werde. Dafür ist, wie die Verwaltung erklärte, aus datenschutzrechtlichen Gründen die Zustimmung all jener Ratsmitglieder erforderlich, die sich in der Ratssitzung zu diesem Tagesordnungspunkt geäußert hatten. Als die Grünen-Fraktion in den Sitzungsunterlagen nun auf den Antrag der CDU aufmerksam wurde, griff sie diesen auf, da die Grünen ihn ausdrücklich begrüßten, und erweiterte die Forderung nach einer Öffentlichmachung der Ratsdedatten noch deutlich: „Der Stadtrat möge beschließen, die Redebeiträge aller öffentlichen Sitzungen zu veröffentlichen“, heißt es im Grünen-Antrag. Da ohnehin die Öffentlichkeit in öffentlichen Sitzungen gegeben sei, seien aus Sicht der Grünen „datenschutzrechtliche Gründe nicht erkennbar, die diesem Antrag entgegenstehen“.