Auszeichnung : Anne-Sophie Krämer erhält Jean-François-Boch-Preis

Merzig Die 19-jährige Abiturientin Anne-Sophie Krämer aus Besseringen ist die diesjährige Trägerin des Jean-François-Boch-Preises.

Der Jean-François-Boch-Preis wird jährlich von der nach dem Unternehmer benannten Berufsbildungszentrum für besondere Leistungen in den Disziplinen Naturwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre in Verbindung mit besonderem sozialem Engagement verliehen. Diese Auswahlkriterien bilden, wie Heinrich in seiner Laudatio sagte, die Vorbildfunktion von Jean-François Boch ab. Boch baute zu Beginn des 19. Jahrhunderts – nach einem naturwissenschaftlichen Studium in Paris – an der Saar das heute weltweit bekannte Unternehmen Villeroy & Boch auf und war auch Bürgermeister von Besseringen, dem Heimatort von Anne-Sophie. Er verlor dabei aber nie seine „vom Vater übernommene soziale Gesinnung“, wie es eine zeitgenössische Biografie ausführe.