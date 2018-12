Die Anmeldung für Aussteller bei der sechsten Merziger Senioren-Messe am Sonntag, 14. April, von 10.30 bis 18 Uhr, in der Stadthalle, ist ab sofort möglich. Dies teilt der Seniorenbeirat der Kreisstadt Merzig mit.

Nach fünf sehr erfolgreichen Veranstaltungen sind die Planungen für die sechste Auflage der Messe bereits am Laufen. Wie in den Vorjahren erwartet der Seniorenbeirat der Kreisstadt in der Stadthalle wieder mehrere Tausend interessierte Besucher unter dem Motto: „Vital – fit und aktiv ab 55“.

Aussteller aus den Bereichen Leben und Wohnen, Gesundheit, Ernährung, Sport, Freizeit, Ehrenamt, Pflege, Reisen und Beratung werden ihre umfangreichen Angebote in der Stadthalle vorstellen. Wie halten sich ältere Menschen fit? – 50 Aussteller hatten auf der Senioren-Messe in der Merziger Stadthalle viele Tipps parat. Am 14. April wird parallel zu der Senioren-Messe das Merziger Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag in der Innenstadt statt.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.seniorenmesse-merzig.de oder dienstags und donnerstags von neun bis elf Uhr unter Telefon (0 68 61) 85 385.

(tth)