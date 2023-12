Anke Rehlinger besuchte Lionsclub in Merzig Ministerpräsidentin zu Besuch beim Lionsclub in Merzig

In freier Rede, spannte sie den Bogen vom ehemaligen reinen Kohle- und Stahlstandort Saarland über den Automobil- und Maschinenbaustandort hin zum Standort des Umbaus zur Elektromobilität. Als Beispiel für den Strukturwandel nannte sie die Ansiedlung des US-amerikanischen Unternehmens „Wolfspeed“ auf dem Kraftwerksgelände in Ensdorf. Dort entsteht die weltweit größte Chip-Fabrik für Halbleiter aus Siliziumkarbid. Mit ausschlaggebend für diese Ansiedlung war das Bekenntnis des Getriebeherstellers ZF in Saarbrücken, des größten industriellen Arbeitgebers des Saarlandes. Es werden in Ensdorf 600 bis 1000 neue Arbeitsplätze erwartet. Die Ministerpräsidentin bezeichnete die Wirtschaft als den Motor für Wachstum und Wohlstand, betonte aber auch die soziale Komponente. Mit Blick auf das Thema Zuwanderung erklärte sie: „Die Asylsuchenden brauchen uns, aber wir brauchen sie auch, nämlich als Arbeitskräfte“. Aus Sicht der Landesregierung müssen nun zwei Dinge vorangetrieben werden. Zum einen gehe es um den forcierten Ausbau der Nutzung der erneuerbaren Energien, zum anderen aber auch um den Ausbau der Wasserstofftechnik als neuer Technologie. Beides sei erforderlich zum Schutz vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze und notwendig für vorhandene und neue Industrie.