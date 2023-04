Festival Erlesen ZDF-Moderator liest in Merzig aus seinem Roman

Mit seinem Romandebüt „Saubere Zeiten“ kommt der Moderator und Autor Andreas Wunn am Sonntag, 14. Mai, im Rahmen des saarländischen Literatur-Festivals „Erlesen“ um 11 Uhr zu einer Lese-Matinée in die Merziger Stadthalle. Der 48-jährige gebürtige Pfälzer, der in Trier aufgewachsen ist und sein Abitur in Konz an der Mosel abgelegt hat, ist nicht in erster Linie als Autor bekannt. Sein Gesicht kennt man aus dem ZDF-Morgenmagazin, bei dem er seit einigen Jahren ein fester Begleiter in den Tag ist. Nach seinem Studium in Berlin führte ihn sein Weg unter anderem nach Rio de Janeiro. Dort leitete er sechs Jahre lang das Südamerika-Studio des ZDF und war in dieser Zeit Chefkorrespondent des Senders für die Region. Seit einigen Jahren ist Berlin nun wieder der Lebensmittelpunkt Wunns, der mit einer brasilianischen Philosophin verheiratet ist und mit ihr einen gemeinsamen Sohn hat.