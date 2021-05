Start im Freibad in Merzig : Mutige trauen sich bei 13 Grad ins Wasser

Anschwimmen im Merziger Heilborn-Bad: Während Mandy Müller ihre Bahnen zog, genoss ihr Freund Erich Julien auf einer Bank die Sonne. Foto: Ruppenthal

Merzig An Pfingstmontag hat das Heilborn-Bad in Merzig seine Türen für die Freibadsaison geöffnet. Mit tagesaktuellem Test kann von nun an geschwommen werden.