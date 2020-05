Kirche an Pfingsten : Anmeldung zu Gottesdiensten in Merzig läuft am Freitag

Merzig Die Pfarreiengemeinschaft St. Peter Merzig lädt ab Pfingsten wieder zu öffentlichen Gottesdiensten ein. Zur Teilnahme am Pfingstsonntag und Pfingstmontag, jeweils um 11 Uhr in Merzig St. Peter, ist eine Anmeldung erforderlich.

Diese kann nach Mitteilung der Pfarreiengemeinschaft nur am Freitag, 29. Mai, zwischen 9 und 12 Uhr unter Tel. (0 68 61) 27 33 erfolgen. Zu den Gottesdiensten in der Folgewoche am Samstag, 6. Juni, um 19 Uhr in Brotdorf, Pfarrkirche St. Maria Magdalena, und am Sonntag, 7. Juni, um 11 Uhr in Merzig St. Peter ist eine vorherige Anmeldung nur am Freitag, 5. Juni, zwischen 9 und 12 Uhr unter der gleichen Rufnummer möglich.