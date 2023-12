Andreas Reinhold wird Pfarrer in Merzig Volles Haus bei der Ordination

Merzig · „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ – treffender hätte das Hesse-Zitat von Superintendent Christian Weyer nicht sein können, als er am vergangenen Sonntag die Gäste in der Friedenskirche in Merzig begrüßte.

06.12.2023 , 19:03 Uhr

Bei der Amtseinführung von Pfarrer Andreas Reinhold herrschte volles Haus. Foto: Alina Leidisch

Von Alina Leidisch

Zur Amtseinführung von Pfarrer Andreas Reinhold herrschte volles Haus. Für diejenigen, die keinen Platz mehr bekamen, wurde der Gottesdienst per Livestream im Gemeindehaus übertragen.