Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Chaos-Wochenende : Runder Tisch weckt Hoffnung an der L 170

Eine Vollsperrung des Tunnels Pellinger Berg war Auslöser für die aktuelle Diskussion. Foto: rup

Merzig Sechs Ampeln sollen in Zukunft bei einer Sperrung des Tunnels Pellinger Berg für mehr Sicherheit auf der Umleitungstrecke sorgen.

Die Menschen in den Ort­schaften entlang der Landstraße 170 dürften aufatmen: In Zukunft sollen sechs zusätzliche Ampeln auf der Strecke, die als Umleitungsstrecke im Falle einer Sperrung des Autobahntunnels Pellinger Berg genutzt wird, für eine höhere Verkehrssicherheit sorgen.

Dies ist das Ergebnis des Treffens eines Runden Tischs, zu dem Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich am Mittwoch ins Landratsamt eingeladen hatte. Auslöser für die Einrichtung des Runden Tischs war die Situation nach einer kurzfristig erfolgten Vollsperrung des Tunnels Ende Oktober/Anfang November, als der gesamte Verkehr von und nach Luxemburg über fünf Tage diese Umleitungsstrecke nutzen musste. Der Autobahnabschnitt zwischen den Anschluss-Stellen Wellingen und Borg und damit auch der Tunnel Pellinger Berg hatten seinerzeit wegen eines Ausfalls der Notstromversorgung kurzfristig gesperrt werden müssen – unmittelbar vor dem verlängerten Feiertagswochenende rund um Allerheiligen (Freitag).

Daniela Schlegel- Friedrich. Foto: Barbara Scherer

Bis die Autobahn wieder freigegeben werden konnte, hatten auf der Umleitungsstrecke, die durch die Ortschaften Wehingen, Tünsdorf, Büschdorf, Eft-Hellendorf und an Borg vorbeiführt, angesichts der enormen Verkehrsbelastung und kilometerlanger Staus chaotische Zustände geherrscht. Dies hatte zu massivem Unmut der Anwohner in den betroffenen Ortschaften geführt (die SZ hatte berichtet).

Stefan Thielen. Foto: CDU-Fraktion

Die können nun auf Besserung hoffen: Beim Runden Tisch im Landratsamt haben sich nach Mitteilung des Landkreises Vertreter des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) und des Wirtschaftsministeriums, die Bürgermeister des Landkreises, Landtagsabgeordnete und Ortsvorsteher über Möglichkeiten ausgetauscht, eine solche Situation zukünftig zu vermeiden. Die Vertreter des LfS hätten dabei die Situation bei der Tunnelsperrung Ende Oktober nochmals dargestellt und seien auch auf die genauen Ursache der Sperrung eingegangen, die schlussendlich in einem Kabelbruch bestanden hatte.

Martina Holzner. Foto: SPD-Landtagsfraktion/Tom Gundelwein

Wichtiger aber ist das, was der Kreis weiterhin mitteilt: „Der Landesbetrieb für Straßenbau sicherte nach einer intensiven Diskussion zu, Städte und Gemeinden in Zukunft früher und umfassender über etwaige Sperrungen zu informieren. Auch die Bürger sollen hierdurch früher über Sperrungen und Umleitungen unterrichtet werden.“ Zudem sollen im kommenden Jahr sechs Ampelanlagen an relevanten Knotenpunkten installiert werden. „Diese Ampeln schalten sich bei jeder Tunnelsperrung automatisch ein und helfen dabei, den Verkehrsfluss zu steuern und den Straßenverkehr sicherer zu machen“, heißt es in der Mitteilung aus dem Landratsamt.

Daniel Kiefer. Foto: rup

Geprüft werden solle zudem, inwieweit die Ampeln unabhängig von der Tunnelsperrung im Sinne der Verkehrssicherheit auf der L 170 in Betrieb sein sollen. Auch sollen routinemäßige Wartungsarbeiten am Tunnel in Zukunft früher kommuniziert werden. Dadurch hätten die betroffenen Städte und Gemeinden die Möglichkeit, rechtzeitig zu planen und eventuelle Gegenmaßnahmen einzuleiten. Landrätin Schlegel-Friedrich zeigte sich als Vertreterin des Landkreises in der Mitteilung optimistisch: „Mit dem Drei-Punkte-Plan ist es nun möglich, den Verkehr bei einer Tunnelsperrung besser und gezielter zu koordinieren und so die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer auf der Umleitungsstrecke zu erhöhen.“

Torsten Rehlinger. Foto: Eva Hartmann

Schon vor dem Treffen am Runden Tisch hatte der LfS im Wirtschaftsausschuss des Landtages seine Vorstellungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf der Umleitungsstrecke dargelegt. Nach Auskunft des CDU-Landtagsabgeordneten Stefan Thielen aus Faha sollen die sechs neuen Ampeln in den Ortschaften Wehingen, Büschdorf und Eft-Hellendorf installiert werden. Thielen, der nach eigenem Bekunden als einziger Politiker aus der Region an beiden Sitzungen teilgenommen hatte, erklärte: „Die Verantwortlichen des Wirtschaftsministeriums und des LfS konnten im Wirtschaftsausschuss und beim Runden Tisch, der von Landrätin Schlegel-Friedrich einberufen worden war, glaubhaft und sachorientiert erklären, warum in diesem besonderen Fall eine Sperrung des Tunnels notwendig war.“ Die nun vorgeschlagenen Maßnahmen seien „der richtige Weg“. Der CDU-Abgeordnete übte jedoch auch Kritik an der Informationspolitik des Landesbetriebes im zurückliegenden Fall. Hieran müsse gearbeitet werden: Auch die Landrätin und die Bürgermeister in Mettlach und Perl und ihre Verwaltungen sollten in solchen Situationen unverzüglich informiert werden, damit sie auch in ihrem Verantwortlichkeitsbereich eigene, begleitende Maßnahmen vornehmen können. So sei das Linksabbiegen an einigen Stellen entlang der Umleitungsstrecke teilweise nahezu unmöglich geworden. Dies könne dann durch Umleitungen oder Ampellösungen erleichtert werden. Laut Thielen sei dies insbesondere für Ortsteile wichtig, die nicht an der eigentlichen Umleitungsstrecke lägen, aber von kundigen Autofahrern als solche genutzt würden, wie Orscholz oder Oberleuken.

Aus Sicht der SPD-Landtagsabgeordneten Martina Holzner aus Brotdorf werden die vorgesehenen Maßnahmen „eine spürbare Entlastung“ für die betroffenen Bürger bringen. Holzner erklärte gegenüber unserer Redaktion: „Damit ist ein wesentliches Problem gelöst.“ Nach Holzners Worten solle zusätzlich auch geprüft werden, ob Vorfahrtsregelungen auf der L 170 an neu­ralgischen Stellen (Einmündungen, Kreuzungen) bei Bedarf anders geregelt werden.

Der Mettlacher Bürgermeister Daniel Kiefer (SPD) begrüßte in einer Stellungnahme an unsere Redaktion „das Angebot des LfS sehr, in einem ersten Schritt Fußgängerampeln auf der betroffenen Strecke zu installieren, damit im Falle einer Sperrung eine sichere Querung der betroffenen Strecke möglich ist“. Darüber hinaus forderte er aber auch eine schnellere und transparente Informationspolitik im Falle einer Sperrung sowie eine Überprüfung der Umleitungsstrecke, „da durch das erhöhte Verkehrsaufkommen auf der A 8 auch die Bürger der betroffenen Ortschaften massiv hierdurch belastet sind und ein sicherer Querungsverkehr auf der Umleitungsstrecke fast nicht mehr gegeben ist“.