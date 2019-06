Kreis Merzig-Wadern : Bei der Sparkasse wird am Mittwoch gestreikt

Merzig-Wadern Kunden der Sparkasse Merzig-Wadern müssen am Mittwoch, 19. Juni, an einigen Standorten im Kreis mit Beeinträchtigungen durch den Warnstreik rechnen, zu dem die Gewerkschaft Verdi für das Bankgewerbe aufgerufen hat.

Wie das Kreditinstitut aus dem Grünen Kreis mitteilt, werden voraussichtlich die größeren Finanz-Center in Beckingen, Losheim, Orscholz, Wadern und Weiskirchen sowie die Filialen in Brotdorf, Haustadt, Merzig-Stadtmitte, Nunkirchen und Reimsbach am Mittwoch geschlossen bleiben. Die Versorgung mit Bargeld sowie der Zahlungsverkehr sind nach Auskunft der Sparkasse über die entsprechenden Automaten sichergestellt. Darüber hinaus steht das Service-Center der Sparkasse unter der Telefonnummer (0 68 61) 99 19 00 für Servicedienstleistungen und aktuelle Informationen von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Das Onlinebanking und die Zahlungsterminals in Handel und Gewerbe sind nicht vom Streik betroffen.