Anstieg der Infektionszahlen geht weiter : 18 neue Fälle: Aktuell 181 Menschen im Kreis mit Coronavirus infiziert

Foto: dpa/Georg Hochmuth

Merzig-Wadern Am Mittwoch sind im Kreis Merzig-Wadern 18 neue Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus registriert worden. Dies teilte der Landkreis Merzig-Wadern am Nachmittag mit. Die neu an Corona erkrankten Personen verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Mettlach acht Fälle, Wadern und Perl jeweils drei, Beckingen zwei, Merzig und Losheim am See jeweils einer.

Von Christian Beckinger

Sieben bislang an Covid-19 erkrankte Menschen gelten seit Mittwoch als genesen. Fünf von ihnen kommen aus der Gemeinde Beckingen, jeweils einer aus Merzig und Mettlach. Die Zahl der akut Erkrankten steigt somit auf 181 Menschen (am Dienstag: 170). Davon stammen 49 aus der Gemeinde Mettlach, 47 aus der Stadt Merzig, 39 aus der Gemeinde Beckingen und 21 aus der Gemeinde Perl. In der Gemeinde Losheim am See leben 14 der aktuell an Covid-19 erkrankten Personen, in der Stadt Wadern zehn, in Weiskirchen eine Person.