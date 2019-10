Leinpfad Parkrun in Merzig : Fünf Kilometer im Kampf gegen die Uhr

Jeden Samstag treffen sich Läufer in Merzig zum Leinpfad-Parkrun. Foto: Jayson Ilic

Merzig Jede Woche treffen sich in Merzig Läufer zum Leinpfad-Parkrun. Am Donnerstag steht die 40. Auflage an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Ley

Wer den Tag der Deutschen Einheit am Donnerstag, 3. Oktober, sportlich begehen will, der kann um 9 Uhr am 40. Leinpfad-Parkrun im Stadtpark Merzig teilnehmen. Beim Parkrun handelt es sich um einen Lauf über fünf Kilometer, bei dem die Zeit gemessen wird. Man läuft nicht gegen einen oder mehrere Gegner, sondern gegen sich selbst und versucht, im Kampf gegen die Uhr die bestmögliche Zeit herauszuholen.

Der Leinpfad-Parkrun hat seinen Ursprung in Paris, wie die Veranstaltungsleiterin Lena Kraus berichtet: „Mit der Parkrun-Leidenschaft angesteckt wurde ich von meinen Freundinnen Rachel und Paola, mit denen ich 2017 in Paris auf einer Konferenz war. Ich dachte, ich gehe einfach mal hin und schaue mir das Ganze an, aber Rachel überzeugte mich, mich anzumelden und meinen Barcode auszudrucken.“ Während eines halbjährigen England-Aufenthalts entwickelte sich ihre Liebe zum Parkrun weiter: „Während meiner Zeit in Cornwall habe ich fast keinen Parkrun ausgelassen.“ Nach der Rückkehr nach Deutschland wollte sie unbedingt einen Parkrun in ihrer Heimatstadt Merzig organisieren. Mit Hilfe des Parkrun-Deutschland-Teams konnte sie schließlich am 5. Januar dieses Jahres den ersten Leinpfad-Parkrun in der Kreisstadt auf die Beine stellen.

Info Immer samstags Treffpunkt im Stadtpark Der Leinpfad-Parkrun beginnt an jedem Samstag um 9 Uhr im Stadtpark Merzig. Auf der Internetseite der Veranstaltung können Teilnehmer den Erhalt einer E-Mail einrichten, die daran erinnert, den Barcode nicht zu vergessen. Kinder unter elf Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen. Die Veranstalter raten dazu, vor einem Start den eigenen Fitnesszustand zu überprüfen. Nach dem Lauf gibt es Kaffee. Die Anmeldung erfolgt online. www.parkrun.com.de/register

Seit dem ersten Leinpfad-Parkrun kommen jeden Samstag Menschen im Stadtpark zusammen und nehmen den Kampf gegen die Uhr auf. So beteiligten sich am vergangenen Samstag insgesamt 34 Läufer, von denen laut Veranstalter acht eine persönliche Bestzeit aufstellen konnten. Fünf Menschen feierten ihre Premiere und eine Teilnehmerin absolvierte sogar den ersten Parkrun ihres Lebens. Das Organisationsteam rund um Lena Kraus konnte Gäste aus England, Schottland, Nordirland und Wales begrüßen. Insgesamt nahmen seit dem ersten Leinpfad Parkrun im Januar 333 Läufer teil, die eine Gesamtdistanz von 6460 Kilometern zurücklegten.

Die Teilnahme am Leinpfad-Parkrun ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nur vor dem ersten Lauf notwendig. Auf jeden Fall sollte man die ausgedruckte Kopie eines Barcodes mitbringen. Wenn man diesen nicht dabei hat, dann kann keine Zeit gemessen werden. Den Barcode selbst erhält man bei der Anmeldung. Die Strecke, die die Läufer absolvieren, ist laut Veranstaltungsleiterin Kraus „sehr kurven- und abwechslungsreich“. Sie beschreibt den Kurs wie folgt: „Merzig ist eine kleine Stadt, und auch der Park ist eher winzig, es hätte wahrscheinlich zehn Runden gebraucht, um die fünf Kilometer nur dort zu laufen. Trotzdem wollten wir den Park als Kernstück und Zentrum unseres Parkruns haben, deswegen beschreibt der Kurs sozusagen eine verschnörkelte Acht, mit Start, Mitte und Ziel im Stadtpark.“