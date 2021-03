Merzig : Merziger Bonus-Gutschein ist erfolgreich gestartet

Merzig Der Merziger Bonus-Gutschein hat eine erfolgreiche Premiere gefeiert. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. So wurden nach Mitteilung aus dem Rathaus allein am ersten Ausgabetag am Montag, 1. März, rund 400 Gutscheine mit einem Gesamtwert von über 25 000 Euro verkauft.

Die Bonus-Gutscheine, die in der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Merzig-Wadern, in der Merziger Stadthalle sowie in der Tourist-Info in der Fußgängerzone verkauft werden, stoßen offenkundig auf großes Interesse in der Bevölkerung. Rechne man den 20-prozentigen Anteil der Kreisstadt in diese Beträge mit ein, seien an den ersten beiden Ausgabetagen es insgesamt rund 55 000 Euro, die kurzfristig den Merziger Händlern zugutekommen. „Uns allen ist klar, dass unsere Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen in dieser schwierigen Zeit eine Unterstützung brauchen. Daher wollen wir ganz gezielt diesen Unternehmen helfen, die unsere Stadt so attraktiv machen“, sagt Merzigs Bürgermeister Marcus Hoffeld. Er hoffe, dass der Bonus-Gutschein weiter gut angenommen wird. Die Ausgabe der Bonus-Gutscheine ist nicht auf Merziger Bürger beschränkt. „Es ist sinnvoll, die Kunden auch aus den Nachbargemeinden, die gerne in Merzig einkaufen, mit einzubeziehen“, sagt Hoffeld und bedankt sich bei allen Beteiligten, die einen Beitrag zur Umsetzung des Bonus-Gutscheins geleistet haben.