Aktuelle Fallzahlen : Corona im Kreis Merzig-Wadern: Inzidenzwert sinkt wieder unter 200

Merzig-Wadern Im Landkreis Merzig-Wadern sind am Donnerstag 16 neue Fälle einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus registriert worden. Das teilte der Landkreis Merzig-Wadern am späten Nachmittag unserer Redaktion mit.

Seit dem 20. März haben sich damit insgesamt 840 Menschen mit Wohnsitz im Grünen Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten 485 wieder als genesen, acht an Covid-19 erkrankte Personen sind verstorben. Somit gibt es aktuell 347 akut Erkrankte im Landkreis. Davon leben 105 in der Gemeinde Beckingen, 75 in der Stadt Merzig, 62 in Mettlach, 34 in Losheim am See, 40 in Perl, 25 in Wadern und sechs in Weiskirchen.