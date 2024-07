Von Rock’n’Roll bis Urlaubsfeeling Altstadtfest kommt mit vier Bands daher

Alle, die danach entscheiden, auf ein großes Fest zu gehen, welche Musik dort laufen wird, dürfen sich schon mal auf das Merziger Altstadtfest am kommenden Wochenende freuen. Vier Band sind auf den beiden Bühnen angekündigt, die schon eine ordentliche Bandbreite versprechen. An beiden Tagen, Freitag und Samstag, 12. und 13. Juli, geht es ab 20 Uhr los. Sich die Instumente umschwingen werden Rockwood, Kim, Luigi Botta & Friends und Big Wave and the Bandits auf der Altstadtbühne und am Seffersbach, beide unter freiem Himmel. Sommerliche Getränke und abwechslungsreiche Snacks runden das Wochenende kulinarisch ab. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei. Das Altstadtfest ist eine Veranstaltung des Kreiskulturzentrums Villa Fuchs und der Kreisstadt Merzig.