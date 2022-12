SPD-Ortsverein : SPD-Ortsverein präsentiert neuen Kalender für Mechern

Die SPD-Vorsitzende Hedi Groß präsentiert den neuen Kalender für Mechern. Foto: Norbert Becker

MECHERN Auch in diesem Jahr erscheint der Kalender wieder, wenn auch in geringerer Auflage als in der Anfangszeit.