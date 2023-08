Radsport-Großevent Auf was sich Radsport-Fans bei der ersten Etappe der Deutschland-Tour in Merzig freuen können

An diesem Donnerstag ist es soweit: Die Kreisstadt Merzig steht am 24. August im Fokus aller Radsportinteressierten im Land und in der ganzen Republik. Das Profi-Etappenrennen Deutschlandtour kommt in die Kreisstadt. Merzig wird am Nachmittag dieses Tages Zielort der Auftaktetappe sein, die am Mittag in St. Wendel startet und gegen 16.30 Uhr mit dem Zielsprint auf der Trierer Straße enden wird. Die Tour mit rund 120 Teilnehmern, darunter so bekannte Namen wie der vierfache Tour-de-France-Sieger Chris Froome oder der deutsche Top-Fahrer Pascal Ackermann, wird am Sonntag in Bremen enden.