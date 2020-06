Merzig : Aldi Süd will in Merzig größeren Laden bauen

Aldi Süd will in Merzig größeren Laden bauen

Merzig Die Filiale des Discounters in der Rieffstraße soll durch einen kompletten Neubau auf 1200 Quadratmeter erweitert werden.

Der Discounter-Konzern Aldi Süd betreibt bereits seit langen Jahren eine nach wie vor stark frequentierte Filiale in der Rieffstraße in Merzig. „Ein langfristiges Bestehen von Standorten ist jedoch nur über eine stetige Anpassung an die sich wandelnden Marktanforderungen möglich“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Merzig. Daher sei an diesem Standort bereits im Jahr 2015 eine Erweiterung der Verkaufsfläche von 800 auf 1000 Quadratmeter erfolgt. Mittlerweile sei aber auch diese Erweiterung an ihre Grenzen gestoßen. „Um den veränderten Anforderungen der Kunden weiterhin gerecht zu werden und dennoch das gesamte Angebotssortiment vorhalten zu können, sind breitere Gänge (Stichwort Barrierefreiheit) und eine veränderte Warenpräsentation notwendig“, heißt es aus dem Rathaus der Kreisstadt.