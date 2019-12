Neue Schulzeitung ist da : Das Schulleben in Wort und Bild

Das Titelblatt der neuen Schulzeitung des Merziger Peter-Wust-Gymnasiums (PWG). Foto: Peter-Wust-Gymnasium

Merzig Die neue Schulzeitung des Peter-Wust-Gymnasiums (PWG) in Merzig ist seit kurzem erhältlich.

Seit wenigen Tagen liegt sie druckfrisch vor: die 23. Ausgabe der Schulzeitung des Peter-Wust-Gymnasiums (PWG) in Merzig. Die 124 Seiten starke Broschüre berichtet unterhaltsam und farbenfroh über zahlreiche Aktionen, Events und den Alltag des Merziger Gymnasiums.

Jedes Jahr warten viele PWG-Schüler gespannt auf die neue Ausgabe der Schulzeitung. Nicht nur wegen der Klassen- und Kursfotos, sondern auch wegen der zahlreichen Erinnerungen an das vergangene Schuljahr. Zum 23. Mal erscheint die Schulzeitung des PWG in markantem Format, dieses Jahr mit genau 124 Seiten, zahlreichen Bildern und Fotos sowie rund 60 ausführlichen Textbeiträgen.

Beim ersten Durchblättern fällt der Blick sofort auf die ausführliche Schulchronik, die 80 Einträge aus dem Schuljahr 2018/19 enthält. Darüber findet sich ein vielseitiger Rückblick auf das Abitur mit Fotos und einer Übersicht der Abiturientinnen und Abiturienten sowie der Jahrgangsbesten.

Da sich die Redaktionsmannschaft um den stellvertretenden Schulleiter Andreas Brust und den Projektkoordinator Torsten Mergen nicht damit begnügt, Termine und Ereignisse unkommentiert aufzulisten, vermitteln zahlreiche Berichte einen Eindruck vom besonderen Profil des PWG.Ausführlich berichtet die aktuelle Ausgabe auch über ein nicht alltägliches Ereignis: Im Sommer 2019 wurde die langjährige PWG-Schulleiterin Gabriele Hewer in den Ruhestand verabschiedet. Es versteht sich, dass bei der entsprechenden Veranstaltung Reden gehalten wurden, nachzulesen in der Zeitung ist zum Beispiel die Festrede ihres Stellvertreters Andreas Brust. Darüber hinaus wird manch Neues über spannende unterrichtsbezogene oder sogar außerschulische Aktivitäten berichtet:

Die Leser erfahren, dass PWG-Schüler erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen haben, zum Beispiel bei „Jugend forscht“. Ferner sieht man, dass das PWG an zahlreichen Austauschaktionen mit französischen Schulen beteiligt gewesen ist, unter anderem mit dem „Collège Jean Monnet“ in St. Jorioz. Aber auch sportlich waren viele sehr aktiv und erfolgreich: Sie machen etwa bei „Jugend trainiert für Olympia“ mit und gewannen in diversen Sportarten regionale und nationale Auszeichnungen.

Wer etwas über die neuen Lehrkräfte, das soziale Engagement der Schule oder die zahlreichen Arbeitsgemeinschaften am PWG erfahren möchte oder wer wissen will, warum die Schule inzwischen nicht nur ein Angebot für „Querdenker“ hat, sondern auch jeden Samstag an der Organisation des Leinpfad-Parkruns in Merzig beteiligt ist, der findet die Antwort nur in der neuen Schulzeitung.

Alles in allem sticht der große Kreis der Autoren hervor, es handelt sich oftmals um von Lehrkräften beziehungsweise von Schülern eigens verfasste Artikel. Interessant ist die neue Schulzeitung daher als Erinnerung für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern, das Lehrpersonal und für Ehemalige, die wissen wollen, was aus „ihrem“ Gymnasium geworden ist. Ebenso können Eltern, die planen, ihr Kind am PWG anzumelden, einen Einblick in den Schulalltag gewinnen.