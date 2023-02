Alle sollen aufpassen : Merzig macht mobil gegen K.-o.-Tropfen

Merzig-Wadern Kreisstadt beteiligt sich an landesweiter Kampagne mit Aktionsteams bei Fastnachtsumzug am Samstag.

Die Gleichstellungsstellen des Landkreises Merzig-Wadern und Kreisstadt Merzig beteiligen sich an der landesweiten Kampagne „Mich kriegst du nicht k.o.! – Gemeinsam stark gegen K.-o.-Tropfen“. Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Merzig-Wadern, Doreen Schrecklinger-Leuchtle, und die Gleichstellungsbeauftragte der Kreisstadt Merzig, Marion Hawlena, werden am Fastnachtssamstag, 18. Februar, mit Aktionsteams in Merzig unterwegs sein, um auf die Gefahr von K.-o.-Tropfen aufmerksam zu machen. Ab 14 Uhr sind die Teams auf dem Fastnachtsumzug, in der Stadthalle und in der Altstadt in Merzig anzutreffen. „Wir wollen informieren und aufklären“, betonen Doreen Schrecklinger-Leuchtle und Marion Hawlena, „damit sich Frauen und Mädchen schützen können und Eltern und Freunde im Ernstfall wissen, was zu tun ist, und an wen sie sich wenden sollen.“ Dabei nimmt die Kampagne nicht nur junge Menschen in den Blick, sie richtet sich an alle, damit es zu keinen kriminellen Handlungen durch K.-o.-Tropfen mehr kommt.