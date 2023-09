Warum Bio-Müllbeutel nicht in den Bio-Abfall gehören Damit die Merziger ihr Herz für die Grüne Tonne entdecken

Das Gewicht von 197 036 Kühen und das auf einer Fläche von mehr als 2000 Sportplätzen zehn Zentimeter hoch abgelagert: Diese Menge an Müll ist alleine im Saarland im Jahr 2020 angefallen. Nach der Abfallbilanz des saarländischen Ministeriums für Umwelt waren es insgesamt 141 866 Tonnen Hausmüll, die über die schwarze Restmülltonne entsorgt wurden. Den größten Anteil am Restmüll haben allerdings Bioabfälle, wie sich im Rahmen einer Studie des Umweltbundesamtes herausstellte. Von 2017 bis 2019 wurde dafür der Inhalt von etwa 2800 Restmülltonnen händisch sortiert, das Ergebnis: Insgesamt 39,3 Prozent des untersuchten Mülls gehören eigentlich in die Biotonne — obwohl Privathaushalte seit 2012 wegen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zur Mülltrennung in Deutschland verpflichtet sind.