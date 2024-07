Aktion der Kaufmannschaft Bunter Blickfang am Himmel über Merzig

Merzig · Es gibt sie unter anderem in Zürich, in Paris, in Hamburg und London – und seit kurzem auch in Merzig: Über der Fußgängerzone in der Kreisstadt sind seit einigen Tagen 150 farbige Regenschirme aufgehängt, die einen fröhlich-bunten Blickfang beim Flanieren durch die Innenstadt bieten.

26.07.2024 , 13:00 Uhr

Dekorativer Blickfang: Über der Merziger Innenstadt flattern seit kurzem 150 bunte Schirme im Sommerwind. Foto: Konrad Bauer Foto: Konrad Bauer