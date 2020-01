Merzig : ADFC: Mehr Einbahnstraßen für Räder öffnen

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) will erreichen, dass mehr Einbahnstraßen in Merzig (hier die Neustraße) für den Radverkehr in gegenläufigen Richtungen freigegeben werden. Foto: ADFC

Merzig Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) in Merzig will mehr Merziger Einbahnstraßen für Radverkehr öffnen. „Das Fahrrad reagiert empfindlich auf Umwege. Deshalb hat der Gesetzgeber schon vor vielen Jahren festgelegt, dass die allermeisten Einbahnstraßen in verkehrsberuhigten Straßen für den Radverkehr in Gegenrichtung freizugeben sind“, heißt es in der Mitteilung.

Von Christian Beckinger

Mittlerweile seien einige der Merziger Einbahnstraßen freigegeben, aber noch nicht alle. Die ADFC-Gruppe will nach eigenem Bekunden erreichen, dass es wesentlich mehr werden. ADFC-Sprecherin Angelika Conrad: „Es gibt drei Bedingungen für die Freigabe: Die Einbahnstraße muss verkehrsberuhigt sein und die Fahrbahn mindestens 3,50 Meter breit sein, außerdem darf die Straße nicht durch eine Ampel geregelt sein.“ Da der ADFC demnächst mit einer möglichst vollständigen Liste an Einbahnstraßen auf die Stadtverwaltung zugehen will, ruft der Club nun die Merziger Fahrradfahrer auf, dem Verein, der sich als Interessenvertretung der Alltags- und Freizeitradler versteht, noch nicht in Gegenrichtung geöffnete Einbahnstraßen zu melden.