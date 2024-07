Auf zu neuen Zielen Sie haben die Fachoberschule gemeistert

Fachoberschule Gesundheit und Soziales: Reham Alabbas, Perl; Abdul Rahman Albalkhi, Merzig; Mohamad Albalkhi, Merzig; Joudy Alfarrouh, Losheim am See; Milena Barth, Wadern; Jeremy Baumann, Vierherrenborn; Anastasia Derjabkin, Merzig; Lena Ehret, Weiskirchen; Amélie Fisch, Weiskirchen; Tiana Gales, Mettlach; Vivien Glesius, Weiskirchen; Erika Grauberger, Merzig; Ajscha Habach, Merzig; Anna Hewer, Weiskirchen; Lisa Hirsch, Merzig; Rabea Kannengießer, Losheim am See; Diana Karbaneva, Merzig; Eftalya Kazanci, Merzig; Anja Kettenhofen, Merzig; Sophie Kiefer, Merzig; Franziska Kuhn, Losheim am See; Saskia Kunkel, Wadern; Lennard Lamberti, Merzig; Chiara Lauer, Losheim am See; Christian Leone, Perl; Xin Li, Mettlach; Eric Lorenz, Losheim am See; Michelle Mangrich, Irsch; Jort Meussen, Mettlach; Julia Nguyen, Wadern; Shirly Quinten, Merzig; Shila Rasooli, Beckingen; Vanessa Rexha, Merzig; Lilly Schaaf, Losheim am See; Marie-Sophie Schäfer, Merzig; Christine Schake, Merzig; Julie Sehr, Mettlach; Lea Stahl, Merzig; Lara Tassone, Merzig; Saron Tekle, Merzig; Claire Wampach, Perl.